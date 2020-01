Opluchting bij misbruikslachtoffers jehova's: ‘De arrogantie van de kerk is afgestraft’

Verhuizing mariniers­ka­zer­ne naar Vlissingen van de baan na leegloop om ‘ver Zeeland’

19:02 De marinierskazerne verhuist niet van het Utrechtse Doorn naar het Zeeuwse Vlissingen. Het kabinet onderzoekt een alternatieve locatie, waarschijnlijk in de buurt van Apeldoorn. Dat zeggen ingewijden. In Zeeland wordt woedend gereageerd. ,,Als dit waar is, is een hele provincie geschoffeerd.”