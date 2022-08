Opluchting bij nabestaanden: twee jaar tbs erbij voor dader van huiveringwekkende gezinsmoord

Richard Harteveld, de man die in 2005 zijn eigen gezin uitmoordde om ‘ruimte te maken’ voor de komst van zijn minnares, blijft nog minstens twee jaar in zijn tbs-behandeling. Dit tot opluchting van de (groot)ouders van de nabestaanden. Harteveld zelf had de rechter twee weken geleden gevraagd of over maximaal één jaar zijn tbs beëindigd kon worden.

Richard Hartveld (nu 51) vermoordde in april 2005 zijn vrouw en zijn eigen dochtertjes. Omdat zijn Poolse minnares - die van niks wist overigens - zou langskomen. Zijn gezin zat ‘in de weg’. Harteveld (nu 51) sloeg in april 2005 zijn vrouw Claudia dood in bed en wurgde daarna zijn dochtertjes Marieke en Charlotte, van 5 en 3 jaar oud.

Na vijf dagen gaf hij ze op als vermist en probeerde hij zijn schoonfamilie en de politie wekenlang te misleiden door mee te zoeken en ‘tips’ aan rechercheurs te geven. Uiteindelijk begon zijn verhaal te rammelen en viel hij door de mand. De kinderen werden gevonden in de bossen bij Chaam. Begraven, in hun nachtjaponnetjes. Met de knuffels in hun handjes.

Hij kreeg aanvankelijk levenslang, maar in hoger beroep werd het twintig jaar met tbs. Wat betekent dat hij na dertien jaar van zijn straf de gevangenis ‘alweer’ mocht verruilen voor gedwongen opname in een tbs-kliniek. Dat was vier jaar geleden.

Dader wilde één jaar

Twee weken geleden liet de advocaat van Harteveld tegenover de rechtbank in Den Haag weten dat zijn cliënt eigenlijk klaar is met zijn behandeling en weer de maatschappij in zou kunnen. Hij heeft al transmuraal verlof (wat betekent dat hij onder voorwaarden overdag mag gaan en staan waar hij wil) en heeft ook alweer werk. De rechtbank moet om de twee jaar beslissen over verlenging van gedwongen tbs. Dat gebeurt dan voor een periode van twee jaar. Harteveld zelf denkt dat hij nog maximaal één jaar nodig heeft.

Maar de rechtbank denkt daar dus anders over. Harteveld is nog niet uitbehandeld voor zijn stoornis. Volgens de behandelend kliniek is er bij hem nog steeds sprake van een ‘afhankelijke persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken'. Hij doet het weliswaar heel goed, is niet agressief en zet zich goed in voor de behandeling. Tegelijkertijd, concludeert de rechtbank, is er bij hem hem de neiging zich als ‘de perfecte patiënt’ te gedragen.

Nabestaanden Ruud en Corry van Veen (ouders en grootouders van Claudia en haar kinderen) zijn enorm opgelucht. ,,Een terechte uitspraak. Harteveld is nog lang niet klaar met zijn behandeling, als die al ooit klaar zou zijn.”

De advocaat van Harteveld laat weten hoogstwaarschijnlijk niet in beroep te gaan tegen de beslissing.