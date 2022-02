Opluchting voor horeca en feesten: politiebonden zien af van grote staking tijdens carnaval

De vakbonden protesteren al weken omdat het kabinet niet tegemoet wil komen aan hun eisen voor de nieuwe politie-cao. De acties zijn er volgens de bonden op gericht het kabinet duidelijk te maken hoezeer de gezondheid en veiligheid van de huidige politiemedewerkers in de knel zijn gekomen door onverstandig politiebeleid.

Rigoureus

Maar de actie om tijdens carnaval geen agenten in te zetten blijkt toch te rigoureus, erkennen de bonden. ,,Het doel van onze acties is om de politiek en de burgers duidelijk te maken hoe urgent de capaciteitsproblemen bij de politie zijn. We vragen hierbij telkens om begrip van de burger, maar om hen in deze tijden te belasten tijdens een groot evenement als carnaval, dat vinden we net wat te ver gaan”, vertelt Brink tegen deze site.

Door de mogelijke afwezigheid van agenten dreigden sommige evenementen niet door te gaan, zegt Brink. ,,Bovendien kan het gebrek aan politie-inzet ertoe leiden dat er calamiteiten ontstaan en dat je juist nog forser moet optreden dan gebruikelijk. Politiemensen komen daarmee in het nauw, want die capaciteit hebben we helemaal niet. Alles bij elkaar genomen slaan we deze actie dus even over. We hopen de horeca en de burgers hier een plezier mee te doen.”

Van kwaad tot erger

Het schrappen van de staking doet volgens Brink geen afbreuk aan de actie ‘Van kwaad tot erger’, een zogeheten stapelprotest waarmee de bonden de politieke druk proberen op te voeren. Er zijn volgens de projectleider al veel acties gaande die een grote impact op de samenleving hebben, zoals onder meer het niet actief ondersteunen van deurwaarders, het niet optreden tijdens voetbalwedstrijden en het niet uitschrijven van boetes bij kleine overtredingen.

,,Het aantal boetes is de afgelopen weken fors afgenomen”, aldus Brink. ,,De dalende lijn van de grafiek die ik hier voor mij zie... een skihelling zou er jaloers op zijn. In Den Haag voelen ze dus zeker wat van onze acties. En daar zullen we de komende tijd mee doorgaan totdat ze over de brug komen.”

