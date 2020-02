Opmerkelijk: strafeis tegen liegende Trump-adviseur wordt dag later verlaagd

Peter R. de Vries over internet­pes­ters in de Ochtend Show to Go

11 februari Misdaadverslaggever Peter R. de Vries begon in september 2016 een burgerinitiatief om internetpesters aan te pakken. Morgen wordt dit verzoek, nadat 135.000 handtekeningen werden opgehaald, behandeld in de Tweede Kamer. In de Ochtend Show to go belt hij met presentator Jamie Trenité om te vertellen waarom de behandeling zo lang heeft geduurd en wat hij verwacht van deze dag.