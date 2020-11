Opnamestop in vijf ziekenhuizen: patiënten overnachten op spoedhulp

Diverse ziekenhuizen in Zuid-Holland slagen er niet meer in alle coronapatiënten te verwerken. Vanavond hadden minstens vijf ziekenhuizen in de provincie een opnamestop. Sommige patiënten moesten bij gebrek aan een verpleegbed op de spoedeisende hulp overnachten . Ook in Brabant is de druk groot. Ziekenhuizen eisen strengere coronamaatregelen.

Het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Dordrecht, de Rotterdamse ziekenhuizen Franciscus Gasthuis, Ikazia en Maasstad én het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel konden vanavond geen nieuwe coronapatiënten meer opnemen. Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem was vanavond nog wel open voor coronapatiënten. ,,Maar het is de vraag hoe dat zich gaat ontwikkelen”, zegt een woordvoerder.

,,Dit is een gevaarlijke situatie’’, zegt Peter Langenbach, voorzitter Raad van Bestuur van het Maasstad Ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen worden mensen nog wel gezien en beoordeeld, maar kunnen ze vervolgens niet worden opgenomen. Ze moeten dan naar een ander ziekenhuis of, als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp overnachten. In de Rotterdamse ziekenhuizen is de spoedhulp helemaal gesloten voor coronapatiënten. Die worden sowieso naar elders verwezen.

Maandag is ‘een beruchte avond’, zegt een bestuurder van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Na het weekeinde zien veel huisartsen hun coronapatiënten weer. Wie erg achteruit is gegaan, wordt naar de spoedeisende hulp of huisartsenpost gestuurd. Een woordvoerder van de ambulancedienst stelt dat de situatie ‘ingewikkelder’ is geworden.

Minder groot

De Nederlandse ziekenhuizen behandelden gisteren 2545 coronapatiënten. Dat zijn er 700 meer dan twee weken geleden. In totaal lagen er gisteren 13.392 patiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er bijna 2000 meer dan een maand geleden.

De groei in het aantal patiënten is landelijk gezien minder groot dan in voorgaande weken. Mede door spreiding van patiënten over het land lukt het nog om acute zorg door te laten gaan, stelde Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, eerder vanmiddag. Maar, benadrukt hij: „Dat gaat ten koste van zo’n 30 procent van de reguliere klinische zorg.”

Kuipers stelt dat extra maatregelen sowieso een gunstig effect zouden hebben op de druk op de ziekenhuizen. Hoe minder streng het beleid, zegt hij, hoe langer het duurt voor de situatie in de zorg weer rustiger wordt.

Noodkreet

Verschillende ziekenhuizen stellen dat langer afwachten niet mogelijk is. Vanuit diverse hoeken klinkt de noodkreet aan het kabinet om zo snel mogelijk nieuwe, strengere maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus. Ook in het zuiden is de situatie wederom nijpend. Bart Berden, woordvoerder namens de Brabantse ziekenhuizen, stelt dat het niet langer verantwoord is dat mensen elkaar nog opzoeken.

De tijd dringt, stelt Berden, want de rek is er wel uit in de zorg. Medewerkers zijn moe, het ziekteverzuim is hoog. De ziekenhuizen willen bedden vrijhouden voor hart- en kankerpatiënten. ,,Maar het wordt steeds moeilijker.’’

In de Brabantse ziekenhuizen liggen momenteel 460 mensen met corona; 90 daarvan op de intensive care. ,,En dat is echt veel. Het is een zware belasting voor de ziekenhuizen. We zien iets van een afvlakking in het aantal besmettingen, maar we zitten nog steeds in de kritieke alarmfase. En we verwachten de komende tien dagen nog veel nieuwe patiënten.’’

Hij pleit daarom voor fors strengere maatregelen. ,,Om verspreidingen écht tegen te gaan, moeten we stoppen met samenkomen.” Dat er nog altijd groepen mensen samenkomen in slecht geventileerde ruimtes, is volgens Berden dé grote reden dat we met deze huidige besmettingsaantallen zitten.

Het kabinet geeft morgen een persconferentie. Mogelijk worden dan strengere maatregelen aangekondigd.

