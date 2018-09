Opnamestop kinderpsychiater Breda

Morgen wordt het een stralende zomerdag (de laatste voorlopig)

12:20 Vandaag laat de zon zich vast van zijn beste kant zien, maar morgen wordt het pas echt mooi zomerweer. Dat is voorlopig helaas wel de laatste dag dat het zo uitgesproken zonnig is. ,,Vanaf vrijdag is het gedaan met het mooie weer”, moet meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza de pret drukken.