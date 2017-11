Opnamestop voor zware patiënten in kliniek Michael P.

Op straat overleden politiepaard Undercover (17) was kerngezond

17:44 Het politiepaard Undercover, dat gisteren plotseling overleed tijdens een demonstratie in Nijmegen, was volgens de dierenarts in prima conditie. Het grote en statige dier was betrouwbaar en dapper en ging vaak voorop in de groep. De verslagenheid is dan ook groot bij de ruiter en de bereden politie.