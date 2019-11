Opnieuw code geel om dichte mist in groot deel van het land

In deze provincies is er tot ongeveer middernacht sprake van ,,gevaarlijke rij-omstandigheden door slecht zicht", aldus het KNMI. Het verkeer wordt geadviseerd de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. ,,Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden.”

De mist breidt zich westwaarts uit naar het midden en noordwesten van het land. Raymond Klaassen, meteoroloog van Weerpleza, heeft wel een verklaring dat het mistveld eerder boven het noordoosten en een deel van Duitsland blijft hangen. ,,Het is een hardnekkige mist. Er is weinig beweging in de atmosfeer. De zon heeft onvoldoende kracht om de boel weer weg te laten trekken en omdat de wind uit het oosten komt, schuift de mist langzaam op richting het westen.”

Klaassen voorspelt dat het zicht ook morgen nog een groot deel van de dag slecht blijft. ,,Dit gebeurt zo af en toe laat in de herfst en in de winter. Het kan net zo goed in andere delen van Nederland zijn. Morgen gaat het in de loop van de dag harder waaien, dan wordt het zicht langzaam beter. Met name in het noorden en oosten blijft het mistig.”