Opnieuw code oranje: veel wateroverlast en stormschade door noodweer

TIJDREKREL Rutte krijgt volle laag in debat over uitstel klimaatcij­fers

0:46 Premier Rutte is woensdagavond onder vuur komen te liggen in een debat over de druk die hij vorig jaar uitoefende om de eerste analyses van het Klimaatakkoord over Prinsjesdag heen te tillen. De oppositiepartijen vinden dat Rutte zich niet met de planning had mogen bemoeien.