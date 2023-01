Opnieuw dreigt chaos op Schiphol volgens FNV: meivakantie staat rood in de agenda

De bond wil de vorig jaar gesloten afhandelaars-cao openbreken en roept luchtvaartmaatschappijen op meer geld te betalen aan de ingehuurde afhandelaars zodat die lonen en arbeidsvoorwaarden kunnen verbeteren. “Anders moet dit jaar opnieuw het aantal passagiers op Schiphol worden ingeperkt, zodat er niet weer lange wachtrijen ontstaan en grondpersoneel en afhandelaars verder overwerkt raken,” zegt vakbondsvoorman Joost van Doesburg.

De enorme wachtrijen en chaos op Schiphol werden vorig jaar niet alleen veroorzaakt door een tekort aan beveiligers voor de controle van passagiers en handbagage, maar ook door personeelsgebrek bij de afhandeling van reizigers en bagage. Zo werd de druktechaos afgelopen mei voorafgegaan door een wilde staking van grondpersoneel van KLM.

Waar nu wordt gewerkt aan oplossingen voor de tekorten in de beveiliging, gebeurt er volgens FNV in de afhandeling nauwelijks iets. “De problemen daar zijn verdoezeld door de ellende bij beveiliging,” aldus Van Doesburg. “Wij zijn bang dat nu het probleem bij de beveiliging langzaamaan wordt opgelost, er niets verandert in de afhandeling.”

Funest

Van Doesburg: “Iedereen is erbij gebaat chaos te voorkomen, want die is ook funest voor medewerkers die door personeelstekorten en enorme drukte overwerkt raken en afknappen. Waardoor er nog minder mensen beschikbaar zijn.”

Het gaat daarbij om personeel van afhandelingsbedrijven die door luchtvaartmaatschappijen worden ingehuurd om de stroom passagiers en bagage te regelen. Dat werk staat al jaren onder druk, doordat er vooral in het hoogseizoen te weinig personeel is om het zware werk te doen.

Een deel van de problemen is vorig jaar aangepakt door voor het eerst een cao voor alle afhandelingsbedrijven af te sluiten, zodat concurrentie onderling niet meer op arbeidsvoorwaarden werd uitgevochten.

Van Doesburg: “Maar in de tussentijd heeft de inflatiecrisis keihard toegeslagen en is het minimumloon landelijk verhoogd. Daardoor zijn al die stappen tenietgedaan. Wij zien nog steeds dat mensen daardoor weglopen naar andere banen die beter belonen en minder zwaar zijn. De afhandelingsbedrijven zijn niet in staat mensen te werven. Het probleem groeit.”

Luchtvaartmaatschappijen verantwoordelijk

De bond wil nu de kersverse cao die voor drie jaar is vastgesteld openbreken voor nieuwe beloningsafspraken. Van Doesburg: “Daar moet wel geld voor zijn bij de afhandelaars, maar dat is er niet omdat hun opdrachtgevers, de maatschappijen, zo min mogelijk willen betalen.”

“Luchtvaartmaatschappijen moeten nu eindelijk hun verantwoordelijk pakken. We hebben vorig jaar bij de beveiliging gezien dat als een opdrachtgever – Schiphol – zich ermee bemoeit, dat resultaten oplevert. Dat willen wij ook in de afhandeling.”

Schiphol kan maar beperkt een rol spelen, omdat het de afhandelaars niet zelf inhuurt. Wel gelden sinds 1 januari aangescherpte regels waaraan afhandelaars moeten voldoen om op de luchthaven actief te mogen zijn.

Het grootste obstakel is het grote aantal afhandelaars op de luchthaven: negen. Daardoor is de concurrentie moordend. Zowel de vakbonden als Schiphol zelf spreken zich al jaren tegen dat enorme aantal uit. Maar om in te grijpen is een uitzondering nodig op Europese regels.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) heeft onlangs beloofd zich daarvoor hard te maken. Hoe dat moet, wordt nu onderzocht. Schiphol verwacht dit voorjaar een oplossing, Van Doesburg is minder optimistisch. “Dit is natuurlijk niet voor de zomer geregeld. Dat gaat voor deze periode niets opleveren. De meivakantie staat al met rood in de agenda.”

Alles gericht op meivakantie

Schiphol zegt in nauw gesprek te zijn over de problemen met zowel de afhandelaars als de luchtvaartmaatschappijen. “We moeten er gezamenlijk voor zorgen dat de zaken op orde zijn,” aldus de woordvoerder. “Momenteel is alles erop gericht om alle reizigers die via Schiphol vliegen in de meivakantie op vakantie te kunnen laten gaan.” Zo wordt binnenkort opnieuw een banenmarkt gehouden voor nieuw personeel.

Volgende week wordt duidelijk of de personeelsproblemen op Schiphol zodanig onder controle zijn dat de beperking van de passagiersaantallen die nu nog geldt eind april van tafel kan.

Barin, de branchevereniging van luchtvaartmaatschappijen, voelt zich niet aangesproken. “Het lijkt mij aan de afhandelaars om hier commentaar op te geven,” zegt een woordvoerder. KLM, de grootste afhandelaar op Schiphol, valt buiten de afspraken, omdat die haar eigen cao voor grondpersoneel heeft. Die loopt dit voorjaar af.