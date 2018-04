Opnieuw eis van dertig jaar voor dakloze die twee bejaarden wurgde

S. (43) wordt ervan verdacht dat hij op 18 januari 2013 Gudrun Küster, een vrouw van 66 jaar, en de 71-jarige Trevor Griffiths om het leven heeft gebracht. Beide slachtoffers waren alleenstaand en hadden eerder onderdak verleend aan de dakloze en drugsverslaafde S. De ouderen waren allebei gewurgd. Ook was het lichaam van Griffiths in brand gestoken.

De rechtbank in Groningen veroordeelde S. in 2016 tot twintig jaar cel voor doodslag. Het OM eiste toen ook dertig jaar. De advocaat-generaal eist in hoger beroep behalve de dertig jaar cel tevens een tbs-behandeling voor onbepaalde tijd. S. was volgens het OM weliswaar volledig toerekeningsvatbaar, maar uit het psychologisch onderzoek blijkt ook dat hij psychopathisch is. ,,Hij is een gevaar voor de samenleving en moet behandeld worden", aldus de aanklager. De behandeling zou na zestien jaar cel moeten beginnen.