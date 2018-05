Opnieuw ernstige mishandeling bij Gronings studentencorps Vindicat

KNMI geeft code geel af vanwege zware windstoten

8:29 Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft code geel afgegeven vanwege het stormachtige weer. In de (noord)westelijke kustprovincies en boven het IJsselmeer komen zware windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur, zeer lokaal kan dat zelfs oplopen tot 100 kilometer per uur.