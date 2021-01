Opnieuw explosie bij Poolse supermarkt van zelfde eigenaar, nu in Tilburg

VIDEOBij de Poolse supermarkt Warszawa XL aan het Paletplein in Tilburg is in de nacht van zondag op maandag rond drie uur een explosief afgegaan. Daardoor is brand uitgebroken. Er zijn geen mensen gewond geraakt. Het is de vijfde aanslag op een Poolse supermarkt in korte tijd, de vierde op een zaak van dezelfde eigenaar. Die in Aalsmeer en Beverwijk waren eveneens van de familie Mahmoed.

Het pand van de supermarkt is ernstig beschadigd door de explosie. De gevel ligt eruit. De winkel bevindt zich in een losstaand gebouwtje in het winkelcentrum. In de buurt van de supermarkt staat een flat. De ruiten van de bergingen van dat gebouw zijn door de enorme klap vernield.



Hulpdiensten en specialisten van de politie zijn ter plaatse voor onderzoek. Volgens de Veiligheidsregio zou er geen gevaar zijn voor een volgende explosie. Het is onduidelijk wat voor explosief het is geweest. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse om dat te onderzoeken. De politie is op zoek naar getuigen.

Explosie bij Poolse supermarkt in Tilburg

Eerdere explosies

Vorige maand vonden meerdere explosies plaats in Poolse supermarkten, verspreid door het land. Begin december gingen in één nacht explosieven af in winkels in Heeswijk-Dinther en Aalsmeer. Een dag later was het raak in Beverwijk. Diezelfde winkel werd later in de maand opnieuw getroffen.

Of de explosie in Tilburg verband houdt met de eerdere ontploffingen is nog onduidelijk. De supermarkt in Tilburg draagt niet de naam Biedronka zoals de andere winkels, laat de woordvoerder weten. De politie zegt op twitter op zoek te zijn naar getuigen en camerabeelden.

Zelfde eigenaar

De winkel in Tilburg is in handen van de familie Mahmoud. Eerder vertelde de familie, die ook eigenaar is van de opgeblazen winkels in Aalsmeer en Beverwijk, niet bang te zijn voor nieuwe aanslagen. De Veiligheidsregio wil niet bevestigen dat het om dezelfde familie gaat, maar onderzoekt of er een verband is tussen de aanslagen.

