Opnieuw explosief aangetroffen in Amsterdam

In de Amsterdamse wijk Slotervaart hebben de afgelopen dagen verschillende beschietingen plaatsgevonden. Ook werden handgranaten gevonden en ging één explosief af in de Johan Huizingalaan. Gistermiddag bracht burgemeester Femke Halsema een bezoek aan de straat.



Het explosief dat in de nacht van dinsdag op woensdag afging lag voor de deur van het Marokkaans-Javaanse restaurant Marovaan. Dat staat op naam van de dochter van voormalig stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud. Dochter Kaoutar Baâdoud (21) zei gisteren geen idee te hebben wat de reden kan zijn.



In diezelfde straat was afgelopen weekeinde al een interieurzaak beschoten. In de nacht van maandag op dinsdag vuurde een onbekende tientallen kogels af op de voorgevel van schoonmaakbedrijf HBS. Aan de achterzijde van het pand werd een handgranaat gelegd.



In de Jan Evertsenstraat in West had een onbekende dezelfde nacht een handgranaat bevestigd aan de deurklink van de nog te openen lunchroom Tropicana.



Burgemeester Femke Halsema laat weten dat ze 'per incident wil bekijken of sluiting nodig is'. Ze breekt met de gewoonte van voorgangers vrijwel alle zaken te laten dichttimmeren die doelwit waren van een beschieting of een achtergelaten granaat. Juist dat beleid leek nieuwe dreiging in de hand te werken omdat het een effectief middel was voor vijanden van een ondernemer. Toch liet Halsema wel schoonmaakbedrijf HBS sluiten, omdat ze daartoe 'op basis van het eerste onderzoek van de politie voldoende aanleiding zag'.