'Opnieuw gerechtelijke dwaling in Puttense moordzaak'

Handbalsters na spannende verlenging naar kwartfinale WK

11 december De Nederlandse handbalsters hebben de kwartfinale van het WK in Duitsland gehaald. In een bijzonder spannende maar soms harde partij in de achtste finale in Magdenburg won de ploeg van bondscoach Helle Thomsen na verlenging met 26-23 van Japan.