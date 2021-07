Opnieuw minder treinen door tekort aan verkeersleiders

Video Verbazing om minder openbaar vervoer in Twente in 2022: 'Ik kan moeilijk op de fiets!’

29 juli De bus of trein pakken? Zo vanzelfsprekend is dat niet meer. In coronatijd kiezen veel Tukkers een alternatief voor het openbaar vervoer. Daarom zullen in Twente ook in 2022 minder bussen rijden. Wat vinden we daarvan? En hoe komen we tegenwoordig van A naar B? Aileen Slot vraagt het op Hengelo Centraal.