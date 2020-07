Opnieuw streep door Marathon Rotterdam, jubileumeditie schuift door naar 11 april

In het voorjaar besloot de organisatie ruim drie weken voor het evenement tot een afgelasting, nog voordat het kabinet evenementen verbood. Nu waren atleten pas net begonnen aan de voorbereiding. ,,We willen duidelijkheid scheppen voor eenieder’’, zegt Kadiks. ,,De marathon brengt niet alleen 50.000 lopers, maar ook een massa toeschouwers op de been die zich verspreidt over de stad. Het is onmogelijk om het protocol met bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand te beheersen. Gezondheid staat voorop bij ons en al onze partners. Het is niet realistisch en onverstandig om de marathon onder deze omstandigheden door te laten gaan.’’