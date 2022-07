Opnieuw verdachte (27) opgepakt in moordzaak Peter R. de Vries: ‘We hoorden een gigantische knal’

Op die dag werd De Vries na een optreden in RTL Boulevard neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, toen hij naar zijn auto liep. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

De verdachte die nu is opgepakt werd dinsdag om 21.30 uur aangehouden in een woning in Helmond. De aanhouding vond plaats in de wijk Brouwhuis, vlak bij een klein parkje met speeltoestellen. Verschillende buurtbewoners zagen hoe zwaar bepakte leden van het arrestatieteam zich om de hoek verzamelden: ,,Ik dacht eerst dat het een vrijgezellenfeest was”, vertelt een van de bewoners. ,,Maar toen zag ik dat eentje een stormram droeg en de ander een kettingzaag. Toen besefte ik dat het menens was.”

Acht tot tien arrestatieteamleden meldden zich bij een alledaags rijtje huizen. Buurtbewoners hoorden vervolgens eerst een gigantische knal, mogelijk van een flitsgranaat die in de tuin werd gegooid. Precies op dat moment werd ook de deur van de hoekwoning ingebeukt. ,,Ze schreeuwden: ‘politie’, ‘politie’. Maar daarna verliep de actie heel rustig”, vertelt een andere buurtbewoner.

Quote Toen ik er een met een stormram zag en een ander met een ketting­zaag, wist ik dat het menens was Buurtbewoner

Met zijn rastahaar in een staart, gekleed in blauwe overall en met de handen op de rug gebonden, werd de bewoner in een politiebusje gezet en meegenomen. In de buurt kennen ze de man nauwelijks. Hij woont er met een jong gezin pas een half jaar tot een jaar. Vriendelijke mensen, maar bijna niemand in de straat had er echt contact mee. Bij het huis waar de arrestatie plaatsvond, doet woensdagmiddag een jonge vrouw open. Maar zij wil niet op de arrestatie reageren.

Geweldsklussen tegen betaling

Politie en justitie vermoeden dat de 27-jarige man deel uitmaakt van een criminele organisatie die tegen betaling geweldsklussen uitvoert.

Aan de man zijn beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen welke rol in de moordzaak de man wordt toegeschreven. Justitie omschrijft zijn rol als (indirecte) betrokkenheid.

Te linken aan Taghi

De aanhouding van deze man is de vierde deze maand. Het begon met Krystian M. uit Polen. Die werd op 4 juli aangehouden in zijn cel in de penitentiaire inrichting in Lelystad, waar hij zat in verband met een liquidatiepoging in Zeewolde in oktober vorig jaar. Krystian M. zou de uitvoerders van de moord op De Vries, Delano G. (22) en Kamil E. (36), rechtstreeks hebben aangestuurd. Krystian M. is te linken aan Ridouan Taghi, de leider van de ‘criminele organisatie’ die alom wordt beschouwd als opdrachtgever voor de moord op Peter R. de Vries.

Met M.’s aanhouding leek het onderzoek in een stroomversnelling te zijn geraakt. Dezelfde dag werden in Spanje en op Curaçao twee mannen (van 26 en 27 jaar) opgepakt. Zij zijn inmiddels alle twee in Nederland en zitten ook vast. Het zou gaan om de mannen die kort na de fatale schoten de op straat liggende Peter R. de Vries hebben gefilmd. Door die filmpjes te verspreiden werd de schok na de aanslag op De Vries vergroot.

De 26-jarige man die in Spanje was aangehouden, blijft langer vastzitten, maakte justitie vandaag ook bekend. De raadkamer van de rechtbank Amsterdam heeft maandag besloten zijn gevangenhouding voor 90 dagen te verlengen.

Voor de uitvoering van de moord op Peter R. de Vries staan twee mannen terecht: Delano G. en Kamil E. Zij werden vorig jaar heel kort na de aanslag al opgepakt. Tegen hen was al levenslang geëist, maar vanwege verklaringen van een nieuwe getuige is de uitspraak in die zaak aangehouden tot na de zomer.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Het arrestatieteam in de wijk in Helmond waar de 27-jarige werd opgepakt. © AD

Nu zes mensen opgepakt in moordzaak De Vries

De verklaringen van die getuige werden pas begin deze maand ingebracht door het Openbaar Ministerie. Om de stukken te bestuderen en om de verdediging van de verdachten de kans te geven te reageren, is de zaak tegen Delano G. en Kamil E. heropend, waarmee automatisch ook de uitspraak werd uitgesteld. In totaal zitten nu dus zes mensen vast die betrokken zouden zijn bij de moord op Peter R. de Vries.

Het vermoeden bestaat dat de moord op De Vries te maken heeft met diens rol als vertrouwenspersoon in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, waarin als hoofdverdachte Ridouan Taghi terechtstaat. Eerder werden al de broer en de advocaat van de kroongetuige vermoord.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: