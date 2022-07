Opnieuw verdachte (27) opgepakt in moordzaak Peter R. de Vries

Ties en Gerry zaten in overvaren watertaxi: ‘Praat niet te veel, dat spaart zuurstof’

,,Het was als in zo'n film waarbij het water langzaam tot de lippen stijgt. Daar was ik echt het bangst voor.” Ties en Gerry Raijmakers uit Geffen kunnen het bizarre ongeluk met een watertaxi in Rotterdam ternauwernood navertellen.

25 juli