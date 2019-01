‘Opnieuw video’s van feestende gedetineerden opgedoken’

VIDEO Reddingsac­tie geslaagd: 28-jarige Hagenaar onder puin vandaan gehaald

0:33 In een woning in de Jan van der Heijdenstraat in de Haagse wijk Laak heeft vanmiddag een grote explosie plaatsgevonden. Er zijn negen mensen gewond geraakt, zeven van hen zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Een van de slachtoffers lag ruim acht uur lang onder het puin. Rond middernacht is hij bevrijd.