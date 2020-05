Opnieuw zendmast in brand, dit keer is het raak in Roosendaal

De brand werd rond 01.00 uur gemeld en is geblust door de brandweer. De politie is op zoek naar getuigen. In de afgelopen weken woedden er tientallen keren brand in zendmasten, verspreid over heel Nederland. Er zijn inmiddels verschillende verdachten aangehouden. Die brandstichtingen zijn mogelijk acties tegen de uitrol van het 5G-netwerk.



Ondanks dat er geen bewijs voor is, denken actievoerders dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. In heel Nederland werd bij 23 5G-masten brand gesticht. Er zijn drie verdachten aangehouden, onder wie twee broers uit Swifterband. De rechter bepaalde gisteren in een zaak die de stichting Stop5GNL tegen de Staat aanspande dat de uitrol van het netwerk verder mag gaan.



Een wetenschappelijke basis voor de vrees voor gezondheidsschade zou ontbreken, maar Stop5GNL eiste bij de rechtbank dat de overheid op zijn minst moet wachten op een rapport van de Gezondheidsraad dat in juli wordt verwacht. Volgens de rechter zijn er geen aanwijzingen dat de deskundigen waarop de staat zich verlaat onzorgvuldig te werk zijn gegaan. Ook houdt de overheid een vinger aan de pols na de uitrol.