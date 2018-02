Oproep aan ouders: stop met ‘omhoog drukken’ kinderen naar hoogste schoolniveaus

Ouders moeten stoppen om hun kinderen naar de hoogste schoolniveaus te pushen. De druk om beter te presteren leidt tot veel stress bij leerlingen. Daarvoor waarschuwt minister Arie Slob. ,,Het vmbo is niet een soort vergaarbak van kinderen die niet naar havo of vwo kunnen, en dus maar naar het vmbo moeten. Dit is geen restonderwijs.’’