Oproep aan snotterige en niet-snotterige Nederlanders: 'Wees solidair met opa en oma’

Van 29 personen is niet duidelijk waar zij het corona-virus hebben opgelopen. Donderdag waren dat er dertien. Is dit de start van een corona-epidemie in Nederland?

,,Een uitbraak hebben we natuurlijk al, corona is iets nieuws wat er nog niet was. Voor de duidelijkheid: wij worden gevraagd om elke dag de cijfers over het aantal besmettingen te publiceren. Die cijfers komen uit het lab. Dat is makkelijker om te updaten, dan de vraag waar die personen de besmetting hebben opgelopen. Dat komt ook omdat het steeds meer mensen zijn en de GGD’s meer tijd nodig hebben om het uit te zoeken. Er moet ons wel enige tijd gegund worden om achter die casussen aan te gaan. De duiding loopt achter op het aantal.’’