Oproep experts: Scholen moeten jongeren beter door coronatijd loodsen

Krimpt of groeit de epidemie? ‘We gaan kijken wat de cijfers echt laten zien’

4 december Er valt al weken moeilijk chocola te maken van de dagelijks coronacijfers. Als we naar het aantal positieve tests kijken is de dalende trend tot stilstand gekomen. In de ziekenhuizen gaat het ondertussen toch steeds wat beter, stapje voor stapje. Voor versoepelingen lijkt het hoe dan ook te vroeg.