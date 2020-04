Oproep om allemaal op Koningsdag het Wilhelmus te zingen vanaf balkon of tuin

enquête Enquête: geef jij je privacy op voor een app tegen corona?

11:34 In de strijd tegen het coronavirus overweegt het kabinet de inzet van een app. Ongecontroleerde uitbraken moeten zo voorkomen worden, doordat je smartphone een waarschuwing geeft als je contact had met iemand die besmet was. Geef jij je privacy hiervoor op? We peilen de mening van Nederland met onderstaande enquête.