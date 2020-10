Oproep ouderenbonden: ‘Kijk naar elkaar om, pak de telefoon of maak een coronaproof wandeling’

poll Psycholoog: ‘Corona zorgt voor chronische stress’ (en vijf tips om ermee om te gaan)

13:45 BERGEN OP ZOOM - Het nare virus laat zich niet wegjagen. In de gesprekken die psycholoog René Luijpen in zijn praktijk in Bergen op Zoom voert met cliënten is de impact van corona voelbaar. ,,Links- of rechtsom: het gaat altijd over corona. Deze tijd zorgt voor chronische stress. De angst voor het virus gaat hand in hand met twijfel, onzekerheid en frustratie over de maatregelen.”