Oproep: stap bij lesuitval naar leerplichtambtenaar

Leerlingen van basisschool Tamarinde in Zaandam gaan al een paar weken vier dagen per week naar school, omdat er niet genoeg leerkrachten zijn. Vader Jeroen de Glas is zo boos over de structurele lesuitval, dat hij naar de gemeente is gestapt om melding te doen bij de leerplichtambtenaar. Hij deed gisteren op sociale media een oproep aan alle ouders in ons land om hetzelfde te doen.

,,Als we iets aan het lerarentekort willen doen, moeten we als ouders gaan porren en zorgen dat het vervelend wordt voor de overheid”, verklaart De Glas zijn oproep. ,,Ik probeerde mijn kind thuis les te geven, maar mijn kind zei: ik heb liever van de juf les. Dat heb ik bij de leerplichtambtenaar gemeld, met daarbij het verzoek te handhaven. Nou, daarover zijn ze verschrikkelijk geïrriteerd.”

De gemeente is immers verplicht op de melding te reageren. Als de leerplichtambtenaar niet ingrijpt, moeten ze de ouder daarover berichten. De ouder heeft vervolgens weer het recht om daartegen in bezwaar te gaan. ,,En zo zijn leerplichtambtenaren veel tijd kwijt aan zaken waar ze eigenlijk niet mee bezig willen zijn”, verklaart De Glas. In Zaandam zijn tientallen ouders al naar de gemeente gestapt.

Geenvierdaagse

De actievoerende ouders roepen op de Facebookpagina ‘Geenvierdaagse’ vaders en moeders in heel Nederland op om naar de leerplichtambtenaar te stappen. Ze hopen zo op een sneeuwbaleffect. Hoe meer meldingen bij verschillende gemeenten binnenkomen, hoe groter de druk op de landelijke politiek wordt. De ouders vinden dat verantwoordelijk minister Arie Slob (Basisonderwijs) te weinig doet.

PvdA-leider Lodewijk Asscher steunt de actie. ,,Het kabinet is zich bewust van het probleem, maar er moet meer gebeuren dan nu gebeurt. Het wordt tijd dat het kabinet dit als crisis gaat beschouwen.” Asscher roept het kabinet op het regeerakkoord open te breken, om zo meer geld vrij te maken voor extra leraren en betere arbeidsvoorwaarden. ,,Minister Slob kan dit probleem niet in zijn eentje oplossen, zo blijkt. Daarom moet D66-minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) samen met hem optrekken. Ook D66 moet laten zien dat ze dit probleem serieus neemt.”

Dupe

Protestvader De Glas vreest dat zijn kinderen de dupe worden van het lerarentekort. Hij offerde een werkdag op om zijn ene kind zelf les te geven. Op dinsdag werkt zijn vrouw thuis, omdat die dag zijn andere kind geen school heeft. De Glas: ,,Ze krijgen huiswerk mee en wij moeten ze begeleiden. Maar lesgeven is écht een vak, dat doe je niet zomaar even.”