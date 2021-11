Oproep: stel al je vragen over het coronavaccin

Sophie (19) zit in trein tegenover man die zich aftrekt en wil aangifte doen: ‘Misschien had hij jeuk, zei de agente’

Zit je in de trein, gaat een medepassagier met zijn geslachtsdeel in de weer. Wat moet je dan doen? Sophie, die het overkwam, wil het er niet bij laten zitten en probeert aangifte te doen. ,,Heel belangrijk”, vinden vervoerder Arriva en de politie. Maar die lieten haar aanvankelijk wel in de kou staan.

13:43