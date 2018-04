Oproep tot lawaaiprotest tijdens dodenherdenking Dam

Politie­bond wil opgestapt SP-Kamerlid Nine Kooiman als secretaris

15:46 Als het aan politiebond NPB ligt, wordt het in maart opgestapte SP-Kamerlid Nine Kooiman de nieuwe bondssecretaris. ,,Een uitmuntende kandidaat”, meent voorzitter Jan Struijs. In mei heeft de bondsraad het laatste woord.