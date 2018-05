Oproep: Weer álle oproerkraaiers vanavond van de Dam

Video Wie is het eerste bekende koppel dat meedoet aan Temptation Island VIPS?

12:30 Gisteravond viel het doek voor Temptation Island, maar al in juni komt er een nieuw seizoen. Een bijzondere, want het is een speciale VIP-editie. Vier bekende koppels zullen 'de ultieme relatietest' ondergaan.