Opsporingstiplijn politie weer bereikbaar, andere lijnen nog niet

Berend (74) laat bij Miljoenen­jacht kans op 5 miljoen euro schieten en deelt fortuin met plaatsgeno­ten

Een geldbedrag van 500 euro voor vijftig inwoners van Steenwijk of zelf kans maken op 5 miljoen euro? Berend Jonkers (74) uit Steenwijk hoeft er niet lang over na te denken als hij deze keuze krijgt in het tv-programma Miljoenenjacht. Veel inwoners van Steenwijk besluit hij blij te maken. ,,Ik ben heel blij met wat ik gedaan heb.”

17 oktober