Opstappen D66-Kamerlid Sidney Smeets was onvermijdelijk: 'Zijn reactie is dom en immoreel’

Testevenement Ellen ten Damme treedt weer op: ‘Kan ik het nog, dacht ik’

11:18 In een dwarse bui dacht zangeres Ellen ten Damme (53) aan een carrièreswitch, of zelfs vervroegd pensioen. Maar deze week voelde ze weer wat ze het allerliefste doet in haar leven: theatermaken. ,,Kunnen we er nog eentje doen vóór de avondklok? Ik schrijf wel een briefje.”