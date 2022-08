Opticiens waarschuwen lensdragers: ‘Zet die bril op, verkloot je ogen nou niet’

De reden van het tekort aan contactlenzen? Jitze Veenstra, eigenaar van Berkhof Optiek in Almelo tast in het duister. Komt het door corona, de oorlog in Oekraïne, problemen of juist verbeteringen in de fabrieken of een tekort aan grondstoffen? Diverse verhalen doen de ronde. Voor Veenstra doet de reden er niet zo toe. „Wij zijn vooral op zoek naar de beste oplossing. En we waarschuwen mensen: zet die bril op, verkloot je ogen nou niet.”