Opvoedkundige: pas op met het plaatsen van je kind op sociale media

Volgens Boost moeten ouders de gevolgen van dergelijke foto's niet onderschatten. ,,Een kind heeft geen greep op de gevolgen van een foto die op het internet speculeert. Eigenlijk heeft ze dat al niet als ze zestien is, maar het dochtertje van Kim is nog maar vier. Dit kan ontzettend schadelijk zijn voor haar ontwikkeling.”



Het probleem met foto’s op socialemediakanalen is dat ouders geen controle meer hebben zodra de foto geplaatst is. ,,Ze kunnen overal terecht komen en eenmaal op het internet zijn de sporen nauwelijks uit te wissen. In het geval van een controversiële foto als deze zijn de gevolgen al helemaal groot. Uiteindelijk is North de dupe.”