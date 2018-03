Oranje-meisje Puck: ‘Ik zag de camera en dacht…ik doe het gewoon'

De wedstrijd was live op tv, het shot waarin Puck een gekke bek trekt, werd al snel online opgepikt. Ze ging viral. ,,We zijn net nog gebeld door Oranje-sponsor ING, via hen mocht Puck meelopen als mascotte, zij feliciteerden ons met de vele kijkers”, vertellen moeder Wendy en vader Erik op het voetbalveld van C.V.V. Berkel.

Memphis Depay vond het wel stoer

,,We schrokken wel van de negatieve reacties uit Engeland", zegt vader Erik. Niet iedereen was er even blij met het V-teken waarbij de rug van de hand van zijn dochter zichtbaar was. Dan geldt het 'peace-gebaar' als beledigend, te vergelijken met onze middelvinger. Moeder Wendy: ,,'s Middags hebben we alles een keer geoefend, toen liep ik zelf mee als ‘voetballer’ en ging alles perfect. Het was wel wat intimiderend, al die camera’s, maar deze actie, die gekke bek trekken, dat is wel echt iets voor Puck."