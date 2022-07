Organisatie undercoveragenten gaat op de schop na misstanden en zelfmoord

Een speciale commissie onder leiding van voormalig officier van justitie Oebele Brouwer concludeerde eind vorig jaar in haar rapport dat de professionaliteit van het team Werken Onder Dekmantel (WOD) ‘ernstig te wensen overlaat’. De politie faalde in de begeleiding van een undercoveragent die tijdens zijn laatste operatie uit het leven stapte. ‘Signalen dat het niet goed ging met de undercoveragent zijn in de wind geslagen', aldus de commissie die de zelfdoding op verzoek van de politietop onderzocht.

De toenmalige minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, en korpschef Henk van Essen namen direct maatregelen ‘om de veiligheid en het welzijn van de medewerkers die dit moeilijke werk doen snel beter te beschermen'. Grapperhaus maakte 3 miljoen euro vrij voor onder andere kleinere teams, de aanstelling van extra leidinggevenden en meer inzet van psychologen.

De tot dusver genomen maatregelen zijn ‘onvoldoende toekomstbestendig’, zegt politiechef Oscar Dros in een schriftelijke verklaring over de nieuwe organisatie. ‘De nieuwe WOD-organisatie is noodzakelijk om het werk – onmisbaar in de strijd tegen de zware georganiseerde criminaliteit – met voldoende waarborgen toekomstbestendig te maken. En om ervoor te zorgen dat de politiemensen die zich hiermee bezighouden, kunnen rekenen op een professionele werkomgeving en de best mogelijk zorg en begeleiding.’

Wantrouwen en afrekencultuur

Undercoveragenten verklaarden in april vorig jaar al aan deze nieuwssite dat de begeleiding van undercoveragenten, die soms hun leven in de waagschaal stellen om binnen te dringen bij criminele organisaties, ernstig tekortschoot. ,,De leiding heeft te weinig verstand van het specifieke werk dat wij doen en drukt desondanks de eigen zin door, waardoor operaties gevaar lopen.”

Binnen het WOD-team heerste volgens hen een groot wantrouwen tegen de leiding en was sprake van manipulatie en een afrekencultuur. ,,Wie kritisch op de leiding is, wordt er snoeihard uitgewerkt.” In de afgelopen jaren zijn meerdere undercoveragenten uit het team gezet, al dan niet met een afkoopsom en zwijgplicht. Ook is het langdurig ziekteverzuim hoog. ,,Veel zitten thuis met PTSS, achtervolgingswaanzin of een drankprobleem.”

Welzijn medewerkers

In de nieuwe organisatie staat het welzijn van medewerkers centraal en gaat veel aandacht uit naar nieuwe kaders en (ethische) normen die heimelijk werk verder moeten professionaliseren. ‘Dat zijn fundamentele bouwstenen voor een toekomstbestendige organisatiestructuur met bijbehorende instructies, werkprocessen, leiderschap en personeelszorg. In samenhang met de nieuw te bouwen organisatie worden de werkzaamheden van het huidige team, in samenspraak met het Openbaar Ministerie, zo snel mogelijk en geleidelijk afgebouwd op een verantwoorde, gecontroleerde manier’, luidt het.

Quote Ik ben ervan overtuigd dat dit ervoor zorgt dat het belangrij­ke werk in de toekomst voortgezet kan worden Oscar Dros, politiechef

‘Daarbij worden de operationele belangen en het welzijn van medewerkers in acht genomen. In de praktijk betekent dit dat, tot de nieuwe organisatie er staat, met de huidige WOD-organisatie voldaan kan worden aan de internationale verplichtingen en nationaal noodzakelijke operaties. Er zal continu monitoring plaatsvinden en waar nodig worden bijgestuurd.’

Dros: ‘Ik besef dat dit een zware ingreep is. Ik ben ervan overtuigd dat dit ervoor zorgt dat het belangrijke werk in de toekomst voortgezet kan worden en dat de medewerkers op een veilige en professionele manier hun werk kunnen doen.’

De nieuwe koers is volgens hem besproken met alle betrokken partijen binnen en buiten de politie. In het bijzonder met de commissie die onder leiding van oud-minister van Justitie Winnie Sorgdrager een vervolgonderzoek startte na het vernietigende rapport van de commissie-Brouwer. Dat vervolgonderzoek moest ‘een passend stelsel van waarborgen’ opleveren voor de toekomstige werkwijze van het WOD-team. De commissie-Sorgdrager zal ook instaan voor de uitvoering van die waarborgen in de praktijk én zal ook betrokken zijn bij het vormgeven van het nieuwe team. ‘Het feit dat er een breed draagvlak is, geeft vertrouwen en onderstreept bovendien het nut en de noodzaak van een nieuwe WOD-organisatie’, aldus politiechef Oscar Dros van de Landelijke Eenheid.

Als verdachte in een corruptiezaak in de haven van Vlissingen werd Joop M. doelwit van een grote operatie waarin een undercoveragent suïcide pleegde:

