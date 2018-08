Originele show Engeland wint vuurwerkfestival Scheveningen

VVD eist ophelde­ring over misstanden kliniek Den Dolder

18 augustus De VVD, de grootste regeringspartij, eist opheldering van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming over de voortdurende misstanden in de kliniek in Den Dolder waar de moordenaar van Anne Faber verbleef. ,,De berichtgeving is ernstig genoeg om de minister over aan de tand te voelen”, zegt VVD-Kamerlid Foort Van Oosten. ,,Dat zal ik dan ook zeker doen.”