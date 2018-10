Orkaan koerst af op Portugal en Spanje: 'hij kan flink huishouden'

De orkaan ligt nu boven de Atlantische Oceaan, steeds meer berekeningen wijzen erop dat Leslie richting Portugal of Zuid-Spanje gaat, zegt Weerplaza- meteoroloog Wilfred Janssen: ,,Hij zal nog wel wat in kracht afnemen, maar daarmee is het gevaar niet geweken. Leslie kan flink huishouden. De windsnelheden blijven hoog, tussen de 80 en 110 kilometer per uur. En er kan in korte tijd heel veel regen vallen: er komt water van zee, van het binnenland en van boven.''

Leslie zal waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op zondag het vasteland bereiken. Onduidelijk is nog waar precies, en met welke kracht. De kans dat de orkaan zo -of als tropische storm- doorzet is 'fifty-fifty', aldus Janssen.

,,De meeste modellen laten een koers zien naar Lissabon. Dus voor de vakantiegangers die richting Zuid-Europa gaan: kijk goed naar de vluchtinformatie en de weerberichten.''