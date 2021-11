Oscar Dros nieuwe politiechef van Landelijke Eenheid

Dros is momenteel politiechef van de eenheid Oost-Nederland, en was daarvoor onder meer korpschef van Groningen en politiechef van de eenheid Noord-Nederland. Dros is blij met de benoeming. ,,Ik voel me vereerd dat ik ben gevraagd om deze stap te maken. Wel realiseer ik me dat er een stevige uitdaging ligt om te komen tot een Landelijke Eenheid die toekomstbestendig is.”