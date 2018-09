Oss staat in weekeinde stil bij ongeluk

Condoleanceregister

In het gemeentehuis van Oss ligt sinds gistermiddag een condoleanceregister. Om dat te kunnen tekenen, is het gemeentehuis zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur open. Er is ook een digitaal condoleanceregister. Theater De Lievekamp heeft de feestelijkheden voor het vijftigjarig bestaan versoberd. Alle buitenactiviteiten die voor vandaag en morgen gepland stonden, zijn naar binnen verplaatst. Ook kleinere festiviteiten in Oss passen hun programma aan.

Ziekenhuis

De 32-jarige begeleidster en het 11-jarig meisje die zwaargewond raakten bij het spoordrama, liggen nog altijd in het ziekenhuis. Van het meisje is bekend dat zij in het Radboudumc in Nijmegen ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding is in volle gang. Volgens een ooggetuige zou de bestuurster van de stint hebben geroepen dat haar remmen blokkeerden, maar daar kan de politie nog niets over kwijt.