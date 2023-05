Otis (13) blaast vandaag de taptoe als jongste ooit: ‘Je moet het wel foutloos spelen’

Interview Groot alarm over ‘normloos­heid’ in opvang asielkinde­ren: ‘In strijd met rechten van het kind’

Ondanks talloze waarschuwingen wordt de situatie van de 12.000 kinderen in de Nederlandse asielopvang niet beter, maar alleen maar slechter. Dat concluderen vier inspecties woensdag in een gezamenlijk rapport. ,,De kinderen ervaren berovingen en vechtpartijen. Zien mensen in hongerstaking gaan, ze voelen zich niet veilig ”, zegt de hoofdinspecteur in een interview.