Otto (5) en Roemer (7) geven vastgevroren ijsvogeltje weer de vrijheid

‘Fantastisch wat deze jongens hebben gedaan’

„Fantastisch wat deze jongens hebben gedaan”, reageert woordvoerder Chris van der Heiden van Vogelbescherming Nederland. „Het is heel verstandig dat ze de vogel verzorgden tot de dooi intrad. IJsvogels kunnen, in tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden, heel slecht tegen ijzige omstandigheden. Zelfs als er nog maar een heel dun vliesje op het water ligt, kan de ijsvogel al niet meer duiken naar vis.” „In echt strenge winters waren als gevolg hiervan op een bepaald moment nog maar 100 paartjes over in Nederland. Maar dan moet ik er eerlijk bij zeggen: dan spreek ik over 20 jaar terug en toen was de waterkwaliteit ook veel minder.” In 2017 lag het aantal paartjes op 1.000, mede door maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit en de oevers waarin ijsvogels bivakkeren, alsmede door de veel zachtere winters.