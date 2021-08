Oud-Ajacied Bryan Roy vervolgd voor dreigtweet richting Rutte

In mei werd de oud-profvoetballer al gehoord door de politie . Het OM laat weten dat het onderzoek tegen de 51-jarige verdachte nu is afgerond en dat er is besloten tot vervolging over te gaan. Hij moet op 30 september voor de politierechter verschijnen.

Vaker in opspraak

,,Als voetballer en later ook als jeugdtrainer heb ik altijd in een politiek correcte mindset gezeten. Ik was ‘het label Bryan Roy’, kon niet zeggen wat ik daadwerkelijk dacht of vond, leefde in een nepwerkelijkheid. Ik was een slaaf van het systeem. Ik ben nu op een punt in mijn leven gekomen dat ik geen slaaf meer wil zijn van dat systeem. Ik uit me zoals ik dat wil, doe wat ik denk dat goed is en maak me niet druk om wat anderen van me vinden.”