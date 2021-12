Oud-D66-Kamerlid en oud-journalist Marijn de Koning overleden

Als journalist werkte De Koning, die in Brussel werd geboren, onder meer voor Het Parool en het NOS Journaal. Na haar studies sociologie en rechten in Utrecht begon ze haar carrière in 1973 als verslaggever bij Het Parool. In 1978 kwam ze in dienst bij de NOS, als eerste vrouwelijke verslaggever van het NOS Journaal. Ze deed onder meer verslag van de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980, aldus de NOS op de website. De Koning werkte daar tot 1985, onder andere op de Haagse redactie.