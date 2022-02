Oud-directeur Kanjer Wens alweer opgepakt na nieuwe zedenaangiftes

Vrouw die geslachts­deel van zoontje afknipte psychisch onderzocht

Myriam D., die ervan verdacht wordt in november vorig jaar het geslachtsdeel van haar zoontje te hebben afgeknipt met een schaar, wordt momenteel psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dit bleek vandaag tijdens de eerste zitting in de zaak tegen de 35-jarige vrouw bij de rechtbank in Den Haag.

21 februari