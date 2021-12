Oud-huisartsen willen helpen met boosteren, maar moeten weken wachten: ‘Kom op, maak vaart’

Zo druk is het in de teststraat: van 3000 testen per week naar meer dan 10.000 per dag in regio Utrecht

Wie dezelfde dag getest wil worden op het coronavirus, kan in de regio Utrecht veelal niet meer naar de plek van voorkeur. Het aantal testen is de afgelopen weken gestegen van drieduizend mensen per week, naar meer dan tienduizend per dag, waardoor het erg druk is in de teststraten.

3 december