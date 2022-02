Oud-Kamerlid dat militairen betichtte van moord maakt excuses

Voormalig Denk-voorzitter Selçuk Öztürk maakt excuses aan militairen die hij betichtte van moord. Zijn uitspraak in een Kamerdebat over burgerslachtoffers na het bombardement bij Hawija leidde tot enorme ophef. Öztürk zelf werd bedreigd en moest veiligheidsmaatregelen nemen, blijkt nu.

In een verklaring die is opgesteld door advocatenkantoor Cleerdin en Hamer stellen militaire vakbonden en Öztürk dat ze een streep willen zetten onder de kwestie die zich al twee jaar lang voortsleepte.

Het voormalige Denk-kamerlid kwam in november 2019 in opspraak tijdens een debat over een Nederlands bombardement bij het Iraakse Hawija. Hierbij vielen 74 slachtoffers, vermoedelijk ook veel burgers. Dat kon gebeuren doordat de inlichtingen niet deugden. De vliegers viel niets te verwijten, die handelden naar eer en geweten. Toch vergeleek het Denk-kamerlid het bombardement op Hawija met moord.

Duizenden militairen voelden zich geschoffeerd en vonden dat een grens was overschreden. Vooral omdat het nota bene politici in de Tweede Kamer zijn die militairen op missie sturen. Ze achteraf beschuldigen van moord voelde voor veel militairen als een mes in de rug.

In totaal sloten zich 3500 militairen aan bij het initiatief van advocaat Michael Ruperti om aangifte te doen, onder wie vier militaire vakbonden en voormalig hoogste generaal van de Landmacht, Mart de Kruif. Ze deden aangifte wegens aanzetten tot haat, geweld, discriminatie, belediging en laster.

Het Openbaar Ministerie ging echter niet tot vervolging over, omdat Öztürk zijn uitspraak deed tijdens een debat in de Tweede Kamer. Daar geniet hij parlementaire onschendbaarheid. De militairen stapten daarop naar het gerechtshof om vervolging af te dwingen.

Excuses

Afgelopen zomer voerden de vakbonden en het oud-Kamerlid een goed gesprek over de kwestie, blijkt nu. Öztürk heeft daarin aangegeven dat hij op geen enkele wijze kritiek wilde leveren op de militairen die deze operatie hebben uitgevoerd en hen ook niet heeft willen willen beledigen. Die indruk is wel gewekt en daar neemt hij nu afstand van, zo is te lezen in de verklaring.

Volgens Öztürk is hij verkeerd begrepen, maar hij gaf toe dat dit mede het gevolg was van zijn eigen woordkeus. Met de kennis van nu zou hij veel duidelijker hebben gemaakt dat hij kritiek had op de ministers en zeker niet op de militairen die deze missie hebben uitgevoerd. Hij heeft zijn excuses aangeboden, voor zover hij heeft bijgedragen aan de vorming van het misverstand.

Bedreigd

Öztürk zelf werd na zijn uitlatingen bedreigd en moest veiligheidsmaatregelen nemen. Hij zit inmiddels niet meer in de Tweede Kamer.

De militaire vakbonden hebben zijn excuses aanvaard en zetten nu een streep onder de kwestie. ,,Öztürk heeft de bewindslieden willen aanspreken en niet de militairen. Dat is voor ons een belangrijk signaal waardoor we er nu een punt achter kunnen zetten. We hopen dat alle politici inzien dat hiermee een grens was overschreden”, zegt voorzitter Jan Kropf van vakbond ACOM.

Volgens advocaat Michael Ruperti, die de militairen bijstaat, wordt de juridische procedure die nog liep nu ingetrokken. ,,Öztürk heeft excuses gemaakt. Hij is tot het inzicht gekomen dat zijn woorden militairen diep hebben geraakt. Dat is een goede zaak en daarmee kunnen we dit afsluiten.”

