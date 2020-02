Oud-medewerkers Vattenfall over wangedrag: ‘Elke dag ruzies en bedreigingen’

Het hoofdkantoor van Vattenfall in Amsterdam werd na een grootscheepse renovatie opgeleverd als de ideale werkplek, met veel wit, glas, een open werkvloer. Hier moet het draaien om een betere, fossielvrije toekomst, zoals geschetst in de romantische reclames vol windmolens, vrolijke kinderen en knuffelende familieleden. Maar pakweg een jaar geleden verzamelen medewerkers zich hier voor een raam, om zich te verkneukelen om een collega die voor het pand staat te huilen.



Het is geen uitzondering: er wordt vaker gehuild op en rond de afdeling waar grootzakelijke contracten worden verkocht. Hier is het ‘normaal’ om uitgescholden te worden, vernederd ook, om als vrouw bij de borsten te worden gegrepen. Grensoverschrijdend gedrag, ook op seksueel gebied, is aan de orde van de dag.