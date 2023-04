Oud-minister van Aruba Benny Sevinger de cel in voor omkoping en fraude

In de bus krijgt Joe (21) ineens een ‘hete bruin-ge­le substantie’ over zich heen: ‘Het spoot uit het dak’

Joe Mennings (21) uit het Brabantse Veldhoven schrok zich woensdagmiddag een hoedje. Tijdens zijn rit naar huis in bus 20 kreeg hij plotseling een ‘hete, bruin-gele substantie’ over zich heen. ,,Het kwam recht boven mij uit het dak gespoten, deels over mij heen. Er zitten vettige vlekken in mijn trui, broek en schoenen. Die heb ik er nog niet uit gekregen.”