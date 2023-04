Oud-piloot Ingmar S. is net vrij en vergrijpt zich alwéér aan vrouw: 8 jaar geëist voor brute verkrachting

updateIngmar S. was zomer vorig jaar - na een celstraf voor verkrachting - nog maar net op vrije voeten, of hij zocht contact op met vrouwen voor seks. Dat liep volgens een van hen uit op verkrachting. S. zag hen zelf als ‘maatjes’, maar het Openbaar Ministerie ziet dit anders en eiste dinsdag een celstraf van acht jaar tegen hem.

De oud-inwoner van Nieuwkoop legde al vrij vlot nadat hij voorlopig vrij was gelaten contact met oud-collega’s of voormalige minnaressen voor seks. Een van hen was een vrouw uit Alkmaar die de 50-jarige S. al jaren kende. De twee waren maatjes, zoals hij het zelf omschrijft.

S. zocht de vrouw 29 juli in haar woning op. Daar hadden ze weer seks en zou de oud-piloot zich ruw aan haar hebben vergrepen. De verdachte is zich van geen kwaad bewust en dacht dat zijn slachtoffer wel in was voor speciale en ‘perverse’ seks.

Naast de celstraf mag hij, als het aan het OM ligt, geen contact meer met zijn slachtoffers opnemen en zich niet meer in hun omgeving begeven (contact- en locatieverbod). Tbs acht het OM niet nodig, omdat bij S. geen stoornis is geconstateerd.

Liefdevol

De brute verkrachting in Alkmaar zou op vergelijkbare wijze hebben plaatsgevonden als jaren geleden in Breukelen: S. bond in de ogen van het OM toen zijn slachtoffer vast, kneep haar keel dicht en sloeg haar meermalen tegen haar borsten. Voor de verkrachting en bedreiging in Breukelen is de voormalige piloot in 2018 veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar.

Vorig jaar kwam hij in voorlopige vrijheidstelling en zocht hij begin 2022 zijn voormalige vriendin uit Alkmaar weer op. Eerst via de app. Later ook fysiek. In het begin was het hernieuwde contact zeer vriendschappelijk en liefdevol, aldus beiden. ,,Ze was een steun voor mij. Ze is stabiel en kent mij goed. We gingen vertrouwelijk met elkaar om.”

Goede band

Het appcontact tussen beiden was intensief. ,,We staan op dezelfde manier in het leven”, omschreef S. dinsdag tijdens de zitting in de rechtbank in Alkmaar de goede band die hij met haar had. Het seksuele contact was in de ogen van beiden vertrouwelijk en open. Eens in de twee of drie weken spraken de twee af.

Op 29 juli vorig jaar kwam hij weer bij de vrouw op bezoek. Na een hapje en een drankje hadden de twee seks. Hierna ging het faliekant mis. S. stelde voor haar handen vast te binden, terwijl ze op haar buik op bed lag. Iets waar de twee al eerder toespelingen op hadden gemaakt. De vrouw stemde in. Hierna zou S. haar, tegen de zeer nadrukkelijke zin van het slachtoffer in, ruw hebben gepenetreerd en ook een dildo gebruikt hebben.

Tijdens al deze gruwelijkheden zou de 50-jarige S. volgens het OM tegen zijn slachtoffer hebben gezegd: ‘Hoe meer je meewerkt, hoe minder pijn je zult hebben. Wat moet ik doen om je te laten huilen? Ik wil je zien huilen, als je niet meewerkt, dan doe ik je meer pijn.’

Quote Hij stopte de dildo in mijn mond. Dat was machtsver­toon Slachtoffer

Apathisch

Het slachtoffer zou meerdere keren ‘stop’ hebben geroepen, maar S., vader van drie kinderen, ging door. ,,Hij lag op mij. Ik was apathisch. Hij stopte de dildo in mijn mond. Dat was machtsvertoon. Ik riep meerdere keren ‘stop’, maar hij ging door”, verklaarde ze later geëmotioneerd aan de politie. Toen de verdachte vertrok, gaven hij en het slachtoffer elkaar nog een afscheidszoen. Hierna wilde het slachtoffer geen contact meer met S.

De verdachte ontkent in eerste instantie de beschuldigingen, maar later biedt hij via WhatsApp zijn excuses aan en geeft hij toe dat hij te ver is gegaan. Op de vraag van de rechter dinsdag waarom hij ondanks de smeekbede van het slachtoffer toch doorging, antwoordde de voormalige Nieuwkoper dinsdag; ,,Ze deed iets met me waardoor ik haar helemaal wilde.”

De Alkmaarse oud-collega was niet de enige vrouw die S. eerder en in gevangenschap en voorlopige invrijheidstelling opzocht om het contact te herstellen. Er waren er meerdere, aldus het OM. S. zocht een van hen - toen hij eenmaal op vrije voeten was - ook thuis op, waar hij haar probeerde te verkrachten. De andere slachtoffers wilden uit angst geen aangifte doen.

Weer aan het werk

S. heeft inmiddels weer een vriendin en hoopt weer als piloot aan het werk te kunnen. Met twee van zijn drie kinderen heeft hij geen contact meer. Volgens de psychiater en psycholoog heeft S. narcistische trekjes maar geen persoonlijkheidsstoornis. Beiden kunnen geen advies geven over een mogelijke ontoerekeningsvatbaarheid van S.. De verdachte heeft de neiging zich beter te presenteren dan hij is. Hij laat weinig emoties zien. Hij ontkent bovendien dat hij problemen heeft met seksualiteit.

De advocaat van S. pleit voor vrijspraak. Zijn cliënt is in zijn ogen volledig toerekeningsvatbaar.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.